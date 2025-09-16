Primo episodio di Willy Coyote e Beep Beep: 16 settembre 1949

Era il 16 settembre 1949 quando andò in onda il primo episodio del cartone animato dei buffi personaggi Willy Coyote e Beep Beep, creati dal regista e sceneggiatore Chuck Jones per la Warner Bros.

La prima puntata durò 7 minuti in cui Willy prova a catturare il velocissimo Beep Beep per ben 11 volte invano. Da allora, il Coyote è ricordato come uno dei personaggi dei cartoni animati più sfortunati e simpatici di sempre. Willy non dà tregua alla sua preda, ma la sfortuna lo accompagna e mai riesce nell'intento di catturare il velocissimo pennuto. Beep Beep è un uccello che riesce sempre a sfuggire a Willy nonostante i sassi, le frecce, la dinamite e tutti gli arnesi tecnologici, che solitamente sono difettosi.

In ogni avventura è il Coyote a cadere vittima dei suoi stessi stratagemmi. In tutti i 50 cortometraggi della saga originale Willy è sempre muto e si esprime con cartelli.

Le storie di Willy e Beep Beep vedono sempre impegnato, il Coyote nel maniacale e mai fruttuoso inseguimento del pennuto Beep Beep nel tentativo di catturarlo.

