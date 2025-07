Giornata Mondiale dei Serpenti: 16 luglio

Il 16 luglio si celebra la Giornata Mondiale dei Serpenti; un evento che ci aiuta a capire meglio delle creature misteriose. Questa giornata mira a sensibilizzare sull'importanza di questi rettili e a sfatare pregiudizi e paure nei loro confronti. I serpenti usano la lingua biforca per percepire gli odori, direzionando la lingua verso la fonte più intensa e individuare la provenienza senza girare la testa.

Sono animali 'eterodermi', il che significa che la loro temperatura corporea dipende dall'ambiente. I serpenti possono pertanto rimanere a lungo senza cibo perché non devono mantenere costante la temperatura corporea.

I rumori forti, i movimenti improvvisi, gli odori sgradevoli e la presenza umana possono spaventare i serpenti; sono anche consapevoli dei loro predatori naturali, come rapaci, volpi, tassi, e possono reagire con paura alla loro presenza o al loro odore. Probabilmente, la maggior parte di noi crede che i serpenti siano freddi, solitari e indifferenti agli altri esemplari della loro specie.

Tutti gli animali, anche i serpenti, hanno invece bisogno di interagire con i loro simili. I serpenti si arrotolato insieme per tenersi caldi e difendersi dai predatori.

Dobbiamo pertanto convincerci che i serpenti non sono animali solitari e misteriosi, ma che hanno un'intelligenza e un repertorio sociale più grande di quanto la maggior parte di noi possa immaginare. I serpenti svolgono un ruolo cruciale anche negli ecosistemi, come predatori e prede, contribuendo al controllo delle popolazioni di roditori e altri piccoli animali, oltre ad essere parte della catena alimentare. La loro presenza indica un ambiente sano ed equilibrato.