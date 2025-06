Giornata Mondiale del latte: 1 giugno

Il 1° giugno in tutto il mondo si festeggia la Giornata Mondiale del latte.

Istituita nel 2001, questa giornata ha il duplice scopo di valorizzare non solo il prodotto in sé ma anche tutto il settore lattiero-caseario.

Il latte è un prodotto che rientra nel gruppo fondamentale degli alimenti, costituisce infatti una buona fonte di proteine ad alto valore biologico, ma anche vitamine e minerali specifici.

Ad essere allevati per la produzione di latte sono soprattutto bovini e ovini.

Il latte più diffuso è quello vaccino, seguito da quello di capra. Mentre, il latte di bufala è quello di pecora vengono adoperati soprattutto in ambito caseario.

Esistono diverse tipologie di latte e le principali sono: latte intero scremato o parzialmente scremato, latte fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualità e a lunga conservazione.

Nell'intestino umano è solitamente presente la lattasi, enzima necessario per la digestione del lattosio, ma alcune persone possono essere intolleranti ad esso.

Per loro sono disponibili molti prodotti a ridotto o nullo contenuto di lattosio. Il latte vaccino contiene tra i 3,2 e 3,5 grammi di proteine; ciò che lo rende tanto speciale è proprio la possibilità, da parte del nostro organismo, di assimilare le proteine fino al 95%.

Diversi studi garantiscono che il latte non interferisce con diete ipocaloriche; non c'è nessun collegamento tra latte e obesità e nessuna relazione diretta tra latte e aumento di peso.

I derivati del latte, o latticini, sono prodotti alimentari ottenuti da diverse lavorazioni a partire dal latte e includendo yogurt, burro, formaggi (freschi e stagionati) panna, ricotta e altri. È proprio il latte, unitamente ai suoi derivati, ad assicurare la massima parte dell'apporto alimentare di calcio contribuendo per il 55%.