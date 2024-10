Giornata Mondiale del lavoro dignitoso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I sindacati di tutto il mondo chiedono regole e diritti per i lavoratori; un lavoro dignitoso significa appunto che i diritti essenziali vengano rispettati. Un salario dignitoso, posti di lavoro sicuri, congedo per malattia retribuito, rappresentanza sindacale e protezione durante i periodi di crisi sono diritti che tutti i lavoratori devono possedere. Il lavoro è una fonte di dignità e la base per la pace, la giustizia sociale e una maggiore uguaglianza.

Secondo l'articolo 36 della Costituzione italiana, ogni lavoratore ha diritto a ricevere una retribuzione 'in misura proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso in misura sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa'. Il lavoro perché sia reso dignitoso occorre curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori e favorire gli accordi intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Anche la donna lavoratrice deve avere gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurate alla madre una speciale adeguata protezione. Per garantire il diritto al lavoro, la legge regola i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, vieta il licenziamento ingiustificato di quest'ultimo. Lavorare è anche un dovere: la Costituzione esorta ogni persona a contribuire, nei limiti delle sue possibilità, al benessere della comunità.