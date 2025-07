Giornata Mondiale del Wurstel: 19 luglio

Il 19 luglio è la Giornata Mondiale del Wurstel (in Italia e in Europa) o degli Hot Dog nel resto del mondo e dei loro stimatori. I wurstel, risalgono ai tempi dell'antica Grecia e Roma, sono preparazioni nate come risposta pratica per evitare sprechi di carne e sono diventati un'icona della cucina mondiale. La varietà di wurstel è nata poiché non esiste una ricetta ufficiale: si inseriscono molti ingredienti alla carne tritata nelle budella del maiale. I frankfurters, ad esempio sono un tipo di wurstel molto popolare, caratterizzato da carne di maiale e un mix di spezie.

I wurstel possono essere gustati in una moltitudine di modi: grigliati, bolliti o fritti, classici quelli serviti in panini accompagnati da patatine fritte o come ingrediente principali in stufati e verdure.

Per hot dog si intende, invece, un panino di forma allungata tagliato a metà e farcito con wurstel e salse. Il termine 'hot dog' deriva principalmente all'aspetto del wurstel e alla sua associazione con i cani bassotto, oltre all'abitudine di servirlo caldo. Il termine 'hot dog' si è diffuso rapidamente negli Stati Uniti, grazie alla popolarità dei wurstel venduti come cibo di strada, soprattutto durante le partite di baseball e altre manifestazioni sportive.