Avere amici vuole dire avere costantemente un appoggio che ci aiuta a sopportare meglio momenti complessi della vita. La presenza di un amico è fondamentale per ricevere un consiglio e per farci sentire più forti quando dobbiamo affrontare qualsiasi difficoltà. Sapere che un'altra persona è pronta a trovare tempo per noi, ad ascoltarci e a parlarci ci dona più forza per ogni evenienza. Le amicizie si costruiscono nel tempo, ma i loro effetti positivi durano a lungo e non temono la distanza fisica. Un amico o un'amica ha la possibilità di fare critiche costruttive e di aiutare a riconoscere gli sbagli inoltre dona e riceve senza alcuna pretesa.