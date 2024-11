Giornata mondiale della consapevolezza dello stress

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il disturbo può presentarsi con spossatezza, ansia, mal di testa, insonnia. A lungo andare, specialmente per chi ha una predisposizione genetica agli effetti dello stress, si possono verificare disturbi più seri. Il nostro corpo riesce a dare una risposta adattiva, è stimolato a difendersi al meglio reagendo dal punto di vista psicologico, immunitario e ormonale, che consente di migliorare la frequenza cardiaca e l'ossigenazione del sangue.

Ci sono anche alcune azioni e buone abitudini che possono aiutare, nel nostro quotidiano, in modo da affrontare e combattere lo stress. Si tratta, ad esempio, provare a essere il più possibile gentili sia sul posto di lavoro che in famiglia e abituarci a sorridere più spesso. In ottica di un maggior relax, gli esperti consigliano di passare meno tempo possibile davanti a uno schermo.Attenua lo stress anche l'attività all'aria aperta, semplici passeggiate possono staccare dalla routine di impegni e scadenze.