Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo scopo è quello di rendere il mondo un luogo migliore, promuovendo buone azioni e gesti gentili. La gentilezza produce benefici a tutti noi. Se proviamo a guardare oltre noi stessi ci renderemo conto che siamo cittadini del mondo e riusciremo a coinvolgere molte persone. La gentilezza, è come un virus, coinvolge chiunque ne viene a contatto, il 13 novembre è l'occasione perfetta per diffonderla.Anche piccoli gesti possono diventare grandi gesti di gentilezza; anche dire grazie è molto di più di una semplice espressione di cortesia. Fare un regalo, chiedere scusa, perdonare, essere meno critici, fare volontariato possono essere grandi gesti per chi li riceve. A chi poi non farebbe piacere inoltre ricevere un sorriso? Charlie Chaplin diceva: 'Un giorno senza sorriso è un giorno perso'.