Giornata Mondiale della Luna: 20 luglio

Oggi 20 luglio, si celebra la Giornata Mondiale della Luna, una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale Mondiale delle Nazioni Unite per commemorare uno dei momenti più importanti dell'intera storia umana: l'allunaggio dell'Apollo 11 avvenuto il 20 luglio 1969. In questa giornata, non solo si ricorda l'importanza del primo allunaggio, ma si pone anche l'accento sulla capacità dell'uomo di realizzare imprese incredibili ed è un invito alla riflessione e alla creatività. La Luna, con il suo fascino enigmatico e la sua influenza sulle maree e sulla vita della Terra, ha da sempre stimolato la creatività. Le riflessioni sulla luna spaziano dalla meraviglia per la sua bellezza notturna all'esplorazione del suo significato simbolico in letteratura. La Luna, come corpo celeste, ispira anche opere artistiche, poetiche e musicali, mentre le sue fasi e la sua presenza nel cielo notturno offrono spunti di riflessione sulla natura, il tempo e l'infinito. La Luna poi non ha solo influenzato l'arte visiva, ma ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare: è spesso associata a miti e leggende, come quella del lupo mannaro.

William Shakespeare spesso menzionata la Luna nei suoi lavori, utilizzandolo come simbolo di bellezza, mistero e follia. In 'Sogno di una notte di mezza estate' la Luna è un elemento centrale che influisce sugli eventi magici e amorosi. I poeti romantici hanno tratto ispirazione dalla luna per evocare emozioni profonde sulla condizione umana.

Nella cultura popolare contemporanea, la Luna continua a essere un simbolo potente: nei racconti fantasy e nelle saghe di fantascienza, spesso rappresenta un legame con il soprannaturale o l'ignoto. Nella musica la Luna ha lasciato il segno: è spesso evocata come simbolo di Romanticismo malinconia o cambiamento nelle liriche di molte band e cantautori.