Giornata mondiale della pasta: 25 ottobre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A livello internazionale è uno dei piatti più cucinati e apprezzati. Esistono 350 forme e tipi di pasta diversi, dalla pasta secca, all'uovo a quella fresca.Le sue varianti sono caratterizzate dalle tradizioni del luogo e dalla fantasia dello chef. La pasta è considerata, oltre che un alimento, un elemento di unione: essa è parte integrante della vita e della cultura popolare. La pasta è una parte importante anche della quotidianità degli italiani, basti pensare che la dieta mediterranea, che prevede pasta, è stata inserita tra i patrimoni dell'umanità dall'Unesco.Ricca di carboidrati, la pasta, sazia ed evita all'organismo sbalzi nel livelli di glicemia nel sangue. Se consumata nelle giuste quantità non fa ingrassare: un piatto condito in modo 'dietetico' conta solo 400 calorie. Un piatto di pasta condito con verdura, carne o pesce e olio di oliva costituisce un piatto unico con tutti i nutrienti necessari. La pasta è persino un alimento buono per il pianeta: il suo impatto ambientale, compresa la fase di produzione e trasformazione, è molto basso.