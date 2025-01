Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 23 gennaio si celebra la Giornata Mondiale della Scrittura a Mano, promossa negli Stati Uniti dal 1977 per scongiurare la progressiva scomparsa della Scrittura manuale. Tutta la nostra persona apprende e si esprime con il corpo e il movimento. Lo stesso discorso vale per la Scrittura che si esprime come movimento nello spazio grafico del foglio; movimento che parte dalla mente per arrivare alla mano. Ciò spiega il valore della scrittura manuale, intesa come strumento che può contribuire all'evoluzione armoniosa della persona.La scrittura a mano stimola aree cerebrali differenti rispetto alla scrittura digitale. Scrivere con la penna su un quaderno favorisce la competenza grafica, le capacità compositive di un testo, la concentrazione, la memoria e l'apprendimento. Bisogna inoltre tener conto della componente psicologica che accompagna la scrittura: una scrittura a mano leggibile e piacevole favorisce la rilettura e l'autocorrezione, predispone positivamente chi deve leggere e comprendere il testo.La scrittura non si apprende in modo spontaneo, ma grazie a un preciso insegnamento e a un lungo allenamento; la pratica individuale è fondamentale.In questo modo si acquisisce un movimento sciolto e veloce, che è alla base di una sicura scrittura in corsivo.La fluidità e la scorrevolezza del gesto grafico, sono poi le premesse per una personalizzazione della scrittura intesa anche come forma di espressione di sé. Per quanto detto, e affermato dagli esperti studiosi, è auspicabile riabilitare la scrittura in corsivo a cominciare dalle scuole elementari.