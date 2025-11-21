Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata Mondiale della televisione, 21 novembre

Giornata Mondiale della televisione, 21 novembre

Oggi la televisione ha subito notevoli innovazioni; nonostante la presenza di un concorrente come internet, fa ancora parte della vita quotidiana di molti

Il 21 novembre si celebra la Giornata Mondiale della televisione nel giorno in cui, nel 1996, si tenne il primo forum Mondiale della televisione a New York. La TV stava ormai occupando uno spazio sempre più rilevante e un simbolo di comunicazione capace di educare, intrattenere e influenzare decisioni e opinioni. Utilizzata per la diffusione delle informazioni, la televisione è una delle forme più influenti di media: trasmette libertà di espressione e aumenta la conoscenza delle diversità culturali. Si sa che la TV, con tutto il suo potere, presenta anche programmi dalla qualità scarsa o completamente non educativa. Per guardare la televisione dovrebbero applicarsi, pertanto, regole specialmente per i bambini e i ragazzi giovani.

Al di sotto dei 3 anni è consigliato che i bambini non guardino la televisione, poiché la loro vista è molto delicata.

Quelli più grandi dovrebbero vedere la TV, non più di un'ora di seguito. È buona norma infatti stimolare i ragazzi a impegnarsi nel fare, nel tempo libero, altre attività: stare in compagnia con amici, giocare o praticare sport.

A cominciare dagli anni '50 la televisione ha avuto un vero e proprio boom prima in occidente e poi nel resto del mondo. Da allora le trasmissioni televisive hanno contribuito a determinare i gusti, i consumi e le opinioni. Oggi la televisione ha subito notevoli innovazioni; nonostante la presenza di un 'concorrente' come internet, fa ancora parte della vita quotidiana di quasi tutte le persone.

