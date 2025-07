Giornata Mondiale della Tigre: 29 luglio

Il 29 luglio di ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale della Tigre, il più grande felino del nostro pianeta, nonché una delle specie più a rischio estinzione. Solo 3.200 esemplari sopravvivono in natura, per una popolazione ridotta del 97% rispetto a un secolo fa. Istituita nel 2010, la Giornata nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla preoccupante diminuzione del numero di tigri selvatiche e il pericolo concreto della sua estinzione. L'obiettivo è dunque promuovere un sistema globale per proteggere gli habitat naturali delle tigri e sensibilizzare l'opinione pubblica a sostenere le questioni relative alla conservazione della tigre.

Nei Paesi in cui vive questo meraviglioso esemplare di grande felino, la causa principale dell'impoverimento della sua popolazione è il bracconaggio è il commercio illegale.

Anche i cambiamenti climatici contribuiscono all'estinzione della tigre: con l'innalzamento del livelli del mare, uno degli habitat della tigri del Bengala, corre il rischio di scomparire.

La convenzione nel commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, ha svolto un ruolo cruciale nel migliorare gli sforzi per la conservazione della tigre e ha contribuito alla sua salvaguardia. Per affrontare queste sfide, è necessario però anche un impegno globale che coinvolga governi, organizzazioni internazionali, comunità globali e singoli cittadini.

È fondamentale rafforzare le misure di protezione, intensificare gli sforzi per contrastare il bracconaggio, promuovere la conservazione degli habitat e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tigre per l'equilibrio degli ecosistemi.