La Giornata Mondiale dello Scrittore si celebra, ogni anno il 3 marzo, per onorare autori e autrici e vuole ricordare la creatività, la libertà di espressione e il potere trasformativo della parola.
Istituita nel 1986, la giornata, invita a riflettere sull'impegno intellettuale e la passione necessari per la scrittura. È un momento per promuovere il ruolo della letteratura e la libertà degli scrittori, di condividere storie e idee. La giornata è spesso focalizzata sulla promozione della lettura e vuole stimolare la cultura e l'immaginazione.
Il 3 marzo è una data che si apre non solo ai professionisti, ma a chiunque si cimenti nell'arte della scrittura. Gli autori di pensieri, canzoni o poesie che rimarranno nel cassetto o chi scrive romanzi e saggi di successo sono tutti creatori di arte. Lo scrittore è un creativo che utilizza il linguaggio della scrittura per narrare storie, esprimere idee o evocare emozioni ed è un osservatore attento della realtà. Un valido scrittore è innanzitutto un lettore, capace di analizzare stili e registri e usa metafore e sintassi con eleganza.
Lo scrittore cerca inoltre di focalizzare i dettagli e vive esperienze con l'intento di raccontarle; accetta le critiche, imparando da esse per migliorare e superare i propri limiti.
Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo
Lo scrittore è un creativo che utilizza il linguaggio della scrittura per narrare storie, esprimere idee o evocare emozioni
La Giornata Mondiale dello Scrittore si celebra, ogni anno il 3 marzo, per onorare autori e autrici e vuole ricordare la creatività, la libertà di espressione e il potere trasformativo della parola.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La festa della Candelora: 2 febbraio
Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952
Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965
Nasce Jacques Prèvert: 4 febbraio 1900Articoli Recenti
Nasce Vittorio Pozzo: 2 marzo 1886
Presentati a Zurigo gli orologi Swatch: primo marzo 1983
Nasce Dino Zoff: 28 febbraio 1942
Muore Adriano Olivetti: 27 febbraio 1960