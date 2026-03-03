Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

La Giornata Mondiale dello Scrittore si celebra, ogni anno il 3 marzo, per onorare autori e autrici e vuole ricordare la creatività, la libertà di espressione e il potere trasformativo della parola.

Istituita nel 1986, la giornata, invita a riflettere sull'impegno intellettuale e la passione necessari per la scrittura. È un momento per promuovere il ruolo della letteratura e la libertà degli scrittori, di condividere storie e idee. La giornata è spesso focalizzata sulla promozione della lettura e vuole stimolare la cultura e l'immaginazione.

Il 3 marzo è una data che si apre non solo ai professionisti, ma a chiunque si cimenti nell'arte della scrittura. Gli autori di pensieri, canzoni o poesie che rimarranno nel cassetto o chi scrive romanzi e saggi di successo sono tutti creatori di arte. Lo scrittore è un creativo che utilizza il linguaggio della scrittura per narrare storie, esprimere idee o evocare emozioni ed è un osservatore attento della realtà. Un valido scrittore è innanzitutto un lettore, capace di analizzare stili e registri e usa metafore e sintassi con eleganza.

Lo scrittore cerca inoltre di focalizzare i dettagli e vive esperienze con l'intento di raccontarle; accetta le critiche, imparando da esse per migliorare e superare i propri limiti.

