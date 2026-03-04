Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata Mondiale dell'obesità: 4 marzo

Giornata Mondiale dell'obesità: 4 marzo

È fondamentale ridurre grassi saturi e zuccheri, monitorare le porzioni, e, se necessario consultare un medico per valutare farmaci approvati

2 minuti di lettura
Il 4 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell'obesità, un'occasione per riflettere e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul tema, contrastare la tendenza ad aumentare il proprio peso, incoraggiare la prevenzione ed eliminare discriminazioni e pregiudizi sulle persone con obesità. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la metà degli adulti e quasi un terzo dei bambini del mondo sono in una condizione di sovrappeso. Spesso l'obesità è alla base di patologie anche gravi come quelle cardiovascolari, quelle autoimmuni e il diabete.


Purtroppo il mondo in cui viviamo favorisce l'eccesso di cibo spazzatura e la riduzione dell'attività fisica. L'obesità è un problema complesso che richiede un approccio multidisciplinare e integrato attraverso la sensibilizzazione e l'educazione. Riconoscendo e rimuovendo le cause del sovrappeso possiamo promuovere stili di vita sani per individui di tutte le età.

L'obesità rappresenta nuove minacce per la salute non solo negli adulti ma anche nei bambini. Malnutrizione non significa solo non avere da mangiare a sufficienza ma anche mangiare in modo errato o malsano. Con la facile accessibilità di cibi poco sani e a basso costo, specialmente i bambini, non ricevono la dieta nutriente di cui hanno bisogno.

In Italia molti bambini non fanno una colazione adeguata al mattino, beve bevande zuccherate e consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Molti di loro poi mangia spesso spuntini dolci e non fa attività fisica; non si reca a scuola a piedi o in bicicletta. Contro il sovrappeso occorre pertanto una dieta ipocalorica e bilanciata (ricca di fibre, verdure, proteine magre).

È fondamentale ridurre grassi saturi e zuccheri, monitorare le porzioni, e, se necessario consultare un medico per valutare farmaci approvati. È anche necessario non saltare i pasti e mangiare lentamente, utilizzare piatti più piccoli e non lasciare cibo in vista. Controllare il peso può aiutare e pesarsi una volta a settimana è un aiuto per pianificare meglio la spesa ed evitare tentazioni. Molto importante infine è non affidarsi a diete 'fai da te' o miracolose: è  essenziale il consulto con un dietista.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti La festa della Candelora: 2 febbraio

La festa della Candelora: 2 febbraio

Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952

Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952

Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965

Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965

Nasce Jacques Prèvert: 4 febbraio 1900

Nasce Jacques Prèvert: 4 febbraio 1900

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

Nasce Vittorio Pozzo: 2 marzo 1886

Nasce Vittorio Pozzo: 2 marzo 1886

Presentati a Zurigo gli orologi Swatch: primo marzo 1983

Presentati a Zurigo gli orologi Swatch: primo marzo 1983

Nasce Dino Zoff: 28 febbraio 1942

Nasce Dino Zoff: 28 febbraio 1942