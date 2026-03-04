Purtroppo il mondo in cui viviamo favorisce l'eccesso di cibo spazzatura e la riduzione dell'attività fisica. L'obesità è un problema complesso che richiede un approccio multidisciplinare e integrato attraverso la sensibilizzazione e l'educazione. Riconoscendo e rimuovendo le cause del sovrappeso possiamo promuovere stili di vita sani per individui di tutte le età.L'obesità rappresenta nuove minacce per la salute non solo negli adulti ma anche nei bambini. Malnutrizione non significa solo non avere da mangiare a sufficienza ma anche mangiare in modo errato o malsano. Con la facile accessibilità di cibi poco sani e a basso costo, specialmente i bambini, non ricevono la dieta nutriente di cui hanno bisogno.In Italia molti bambini non fanno una colazione adeguata al mattino, beve bevande zuccherate e consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno.
Rubriche Accadde oggi
04 marzo 2026 alle 06:04
2 minuti di lettura
Giornata Mondiale dell'obesità: 4 marzo
È fondamentale ridurre grassi saturi e zuccheri, monitorare le porzioni, e, se necessario consultare un medico per valutare farmaci approvati
La PressaIl 4 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell'obesità, un'occasione per riflettere e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul tema, contrastare la tendenza ad aumentare il proprio peso, incoraggiare la prevenzione ed eliminare discriminazioni e pregiudizi sulle persone con obesità. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la metà degli adulti e quasi un terzo dei bambini del mondo sono in una condizione di sovrappeso. Spesso l'obesità è alla base di patologie anche gravi come quelle cardiovascolari, quelle autoimmuni e il diabete.
Purtroppo il mondo in cui viviamo favorisce l'eccesso di cibo spazzatura e la riduzione dell'attività fisica. L'obesità è un problema complesso che richiede un approccio multidisciplinare e integrato attraverso la sensibilizzazione e l'educazione. Riconoscendo e rimuovendo le cause del sovrappeso possiamo promuovere stili di vita sani per individui di tutte le età.L'obesità rappresenta nuove minacce per la salute non solo negli adulti ma anche nei bambini. Malnutrizione non significa solo non avere da mangiare a sufficienza ma anche mangiare in modo errato o malsano. Con la facile accessibilità di cibi poco sani e a basso costo, specialmente i bambini, non ricevono la dieta nutriente di cui hanno bisogno.In Italia molti bambini non fanno una colazione adeguata al mattino, beve bevande zuccherate e consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno.
Purtroppo il mondo in cui viviamo favorisce l'eccesso di cibo spazzatura e la riduzione dell'attività fisica. L'obesità è un problema complesso che richiede un approccio multidisciplinare e integrato attraverso la sensibilizzazione e l'educazione. Riconoscendo e rimuovendo le cause del sovrappeso possiamo promuovere stili di vita sani per individui di tutte le età.L'obesità rappresenta nuove minacce per la salute non solo negli adulti ma anche nei bambini. Malnutrizione non significa solo non avere da mangiare a sufficienza ma anche mangiare in modo errato o malsano. Con la facile accessibilità di cibi poco sani e a basso costo, specialmente i bambini, non ricevono la dieta nutriente di cui hanno bisogno.In Italia molti bambini non fanno una colazione adeguata al mattino, beve bevande zuccherate e consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno.
SOSTIENICI - DONA ORA
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Articoli più Letti
La festa della Candelora: 2 febbraio
Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952
Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965
Nasce Jacques Prèvert: 4 febbraio 1900Articoli Recenti
Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo
Nasce Vittorio Pozzo: 2 marzo 1886
Presentati a Zurigo gli orologi Swatch: primo marzo 1983
Nasce Dino Zoff: 28 febbraio 1942