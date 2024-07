Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La giornata Mondiale per la loro distruzione che si tiene il 9 luglio serve a sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi sulla necessità di un'azione concreta per controllare la proliferazione e l'uso di questi strumenti di morte. L'Italia è il secondo esportatore mondiale di armi piccole dopo gli Stati Uniti d'America. Si evidenzia inoltre una grave lacuna della legislazione italiana nei confronti di coloro che organizzano i trasferimenti di armi verso destinazioni vietate.

Anziché distruggere le armi in eccesso molti Stati le rivendono garantendo in questo modo la loro proliferazione. Solo tre Paesi (Nigeria, Lettonia e Sudafrica) hanno leggi che prevedono la distruzione di tutte le armi confiscate in eccesso. Come fece notare l'ex segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, le armi leggere sono le vere armi di distruzione di massa e non dobbiamo dimenticare che il commercio di armi è responsabile di circa la metà della corruzione mondiale.Si rende pertanto indispensabile, oltre alla distruzione di armi in eccesso, anche un maggior impegno del controllo della loro produzione.