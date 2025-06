Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione: 17 giugno

La giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità è una ricorrenza delle Nazioni Unite e si celebra ogni 17 giugno. Le attività umane come la deforestazione, l'uso non sostenibile delle risorse idriche e pratiche agricole non sostenibili contribuiscono significativamente al problema della degradazione del suolo. Oltre all'azione dell'uomo, molte sono anche i fattori naturali e antropologici che degradano i suoli e la desertificazione:

-L'insufficiente disponibilità idrica per periodi prolungati.

-Variazioni climatiche, come aumenti di temperatura e cambiamenti nel regime delle precipitazioni

-L'azione erosiva della pioggia e del vento può rimuovere il suolo fertile.

-La rimozione della vegetazione, sia per la produzione di legname che per la creazione di pascoli riduce la copertura vegetale e la capacità del suolo di trattenere l'acqua.

-L'eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee e superficiali può portare alla siccità

-L'uso eccessivo di fertilizzanti, pesticidi e l'aratura intensiva possono danneggiare la struttura del suolo e la sua fertilità.

La desertificazione è un argomento di cui si parla di più, perché oggi è legata alla crisi climatica e sta diventando una delle sfide ambientali più urgenti.

Quando il suolo fertile si degrada, non è solo un problema per l'ambiente, ma colpisce anche le economie e le società dei vari Paesi.

Per combattere la desertificazione servono pratiche agricole sostenibili, riforestazioni e una gestione oculata delle risorse idriche.

Tecniche come la rotazione delle colture e l'irrigazione a goccia aiutano a mantenere la fertilità del suolo.