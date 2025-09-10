Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio: 10 settembre

La Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio è fissata al 10 settembre di ogni anno ed è un giorno riconosciuto a livello Internazionale dal 2003 per sensibilizzare le persone riguardo alla prevenzione del suicidio. Le persone più esposte al suicidio partecipano a comunità familiari, con colleghi di lavoro o compagni di scuola.

Ogni membro della comunità può avere un un ruolo fondamentale per coloro che si trovano in difficoltà. Anche solo un minuto di tempo, la disponibilità all'ascolto e alla condivisione di una esperienza, possono cambiare il destino di una persona, che pianifica il suicidio e che molto spesso spera che qualcuno l'aiuti a fermarsi di compiere un gesto estremo.

Il suicidio è un fenomeno globale senza distinzioni di età. Questo problema è in crescita a livello mondiale, per questa ragione sono state sviluppate numerose strategie di prevenzione che si basano sulla salute mentale e il benessere psicologico e fisico nella riduzione dei fattori di rischio.

Anche l'Italia sostiene la giornata mondiale e si è unita agli sforzi dell'Aisp per rafforzare le azioni di prevenzione, soprattutto nel settore pubblico.

Foto Dire

