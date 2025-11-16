Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre

Nell'ambito delle attività di sensibilizzazione dei cittadini circa l'importanza della sicurezza sulle strade, il 16 novembre ricorre la Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada.

La Giornata è supportata da diverse iniziative indicate dalle associazioni mobilitate. Tra queste, ad esempio, quella dell'Associazione Onlus italiana 'Famigliari e vittime della strada'.

Ogni anno le strade del mondo sottraggono vite ad oltre un milione di persone. In Italia scompare un paese di quasi 4.000 persone; 300.000 sono i feriti, ed oltre 20.000 i disabili gravi.

I problemi della sicurezza stradale riguardano tutti, le più diffuse cause di incidenti stradali sono: uso del telefono, abuso di alcool, non rispetto dei semafori, alta velocità. precedenza ai pedoni. Per evitare e prevenire incidenti stradali è anche fondamentale concentrarsi sulla guida e mantenere il veicoli in buone condizioni tramite la manutenzione regolare e adattare la guida alle condizioni del traffico. Per una guida sicura è anche necessario seguire sempre la segnaletica e fare pause durante lunghi viaggi per non affaticare la vista e mantenere alta l'attenzione per anticipare le potenziali situazioni di pericolo. In caso di pioggia, neve o nebbia occorre ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e accendere i fari.

Vicino a scuole, ospedali e aree residenziali, dove la presenza di pedoni e ciclisti è più elevata, bisogna essere più cauti.

Se stiamo andando in vacanza, a fare una gita, o se ci rechiamo al lavoro, la nostra sicurezza e il nostro benessere dovrebbero essere la priorità.

Seguiamo le regole, evitiamo comportamenti pericolosi e godiamoci la strada, ovunque essa ci porti.