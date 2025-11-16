Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembre

La Giornata è supportata da diverse iniziative indicate dalle associazioni mobilitate

Nell'ambito delle attività di sensibilizzazione dei cittadini circa l'importanza della sicurezza sulle strade, il 16 novembre ricorre la Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada.

La Giornata è supportata da diverse iniziative indicate dalle associazioni mobilitate. Tra queste, ad esempio, quella dell'Associazione Onlus italiana 'Famigliari e vittime della strada'.

Ogni anno le strade del mondo sottraggono vite ad oltre un milione di persone. In Italia scompare un paese di quasi 4.000 persone; 300.000 sono i feriti, ed oltre 20.000 i disabili gravi.

I problemi della sicurezza stradale riguardano tutti, le più diffuse cause di incidenti stradali sono: uso del telefono, abuso di alcool, non rispetto dei semafori, alta velocità. precedenza ai pedoni. Per evitare e prevenire incidenti stradali è anche fondamentale concentrarsi sulla guida e mantenere il veicoli in buone condizioni tramite la manutenzione regolare e adattare la guida alle condizioni del traffico. Per una guida sicura è anche necessario seguire sempre la segnaletica e fare pause durante lunghi viaggi per non affaticare la vista e mantenere alta l'attenzione per anticipare le potenziali situazioni di pericolo. In caso di pioggia, neve o nebbia occorre ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e accendere i fari.

Vicino a scuole, ospedali e aree residenziali, dove la presenza di pedoni e ciclisti è più elevata, bisogna essere più cauti.

Se stiamo andando in vacanza, a fare una gita, o se ci rechiamo al lavoro, la nostra sicurezza e il nostro benessere dovrebbero essere la priorità.

Seguiamo le regole, evitiamo comportamenti pericolosi e godiamoci la strada, ovunque essa ci porti.

