Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vittime della guerra sono i soldati e i civili, ma anche le risorse naturali e gli ecosistemi. Non può esistere una pace duratura se vengono distrutte le risorse naturali e gli ecosistemi sui quali si basano i mezzi di sussistenza della popolazione. Risorse idriche inquinate e foreste devastate troppo spesso rientrano nelle strategie militari. La contaminazione ambientale all'uso di armi esplosive pone rischi per la salute.Il 6 novembre è una giornata per rinnovare l'impegno per una pace giusta per la Terra che passa dal disarmo e dalla liberazione dalle guerre. I conflitti spesso nascono da una cattiva gestione e ridistribuzione del territorio; non è un caso che molte guerre hanno come scopo l'acquisizione di territori e risorse quali diamanti, petrolio e metalli. Si rende pertanto necessario usare tutti gli strumenti, dal dialogo alla diplomazia, per evitare lo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali e per evitare i conflitti.