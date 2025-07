Giornata Internazionale dell'amicizia: 30 luglio

Il 30 luglio ricade annualmente la Giornata Internazionale dell'amicizia; l'iniziativa si deve alle Nazioni Unite attraverso la Risoluzione 65/275 per promuovere una cultura non violenta e la pace a profitto dei bambini del mondo. Il 27 aprile del 2011, un totale di 43 Paesi, compresa l'Italia, hanno firmato questa Risoluzione, riconoscendo l'importanza dell'amicizia come sentimento nobile nella vita degli esseri umani. L'amicizia tra i popoli e tra culture diverse, può essere fonte di sforzi di pace e un'opportunità per costruire ponti tra le comunità, omaggiando le diversità culturali.

L'amicizia promuove un dialogo tra civiltà, la solidarietà, la comprensione reciproca e la riconciliazione. La Risoluzione dell'ONU pone l'accento sul coinvolgimento dei giovani: come futuri leader dovrebbero essere promotori di uno spirito di fratellanza. L'amicizia arricchisce l'esistenza, diminuisce il senso di solitudine e sostiene nei momenti più complessi.

Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che avere degli amici veri e sinceri può portare diversi benefici tra cui:

-Migliorare l'autostima e la sicurezza di sé stessi.

-Ridurre lo stress e l'ansia.

-Prevenire la depressione.

-Rafforzare il sistema immunitario e la salute cardiovascolare.

Nel clima ostile e di odio che si sta rapidamente diffondendo nella società attuale, a causa dei vari conflitti e delle politiche migratorie, che contribuiscono ad alimentare differenze e discriminazioni, la Giornata Internazionale dell'amicizia acquista ancora più valore.