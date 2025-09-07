Giornata Internazionale della Cooperazione a Sostegno delle forze di Polizia: 7 settembre

Il 7 settembre si celebra la Giornata Internazionale della Cooperazione a Sostegno delle forze di Polizia, un'occasione promossa dalle Nazioni Unite per riflettere sull'importanza della collaborazione internazionale tra le forze dell'ordine e per rendere omaggio al loro ruolo nella sicurezza delle nostre comunità.

La sicurezza è un bene comune che non conosce frontiere; questa giornata è anche un invito a supportare le forze dell'ordine attraverso la nostra partecipazione attiva.

Ogni cittadino può fare la sua parte per garantire un ambiente sicuro, dove i valori della pace e della giustizia prevalgono su quelli della violenza e dell'illegalità.

Oggi, con 195 paesi rappresentati al suo interno l'Interpol è la più grande organizzazione di polizia nel mondo e basa la sua attività su 3 principi:

-Qualsiasi azione intrapresa è soggetta al limite imposto dalle leggi in vigore nei Paesi interessati e segue lo spirito della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.

-Non è consentito alcun intervento di carattere politico militare, religioso o di carattere razziale.

-Tutti i Paesi membri godono gli stessi diritti.

Terrorismo, traffico di sostanze stupefacenti, crimini finanziari, reati informatici, traffico di esseri umani e sfruttamento sessuale dei minori, questi sono tra i principali delitti contrastati. L'Interpol mette a disposizione delle forze di polizia piattaforme e contenuti per la formazione, gruppi che su specifici crimini permettono agli investigatori nazionali competenze comuni e archivi informatici.

