Giovanni Paolo II pubblica Ecclesia de Eucharistia: 17 aprile 2003

Il 17 aprile 2003 Papa Giovanni Paolo ll pubblica l'Enciclica 'Ecclesia de Eucharistia' sulla Eucarestia nel suo rapporto con la Chiesa. Si tratta di un documento relativamente breve, ma denso nei suoi aspetti teologici, disciplinari e pastorali. Il sacrificio eucaristico racchiude tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè Cristo stesso che si offre al Padre per la redenzione del mondo. Il primo capitolo, 'Mistero della Fede' spiega il valore sacrificale dell'Eucaristia che, attraverso il ministero del sacerdote rende presente in ogni Messa il corpo 'dato' e il sangue 'versato' da Cristo per la salvezza del mondo. 'L'Eucarestia edifica la Chiesa' è il tema del secondo capitolo. Ogni volta che il fedele si accosta al 'Sacro Banchetto' non solo riceve Cristo, ma è a sua volta ricevuto da Cristo stesso.

Il capitolo terzo riflette sulla 'l' Apostolicita' dell'Eucaristia e della Chiesa'.

Chi 'fa' l'Eucarestia agisce in persona di Cristo e diviene Servo per il bene della comunità. Nel quarto capitolo la riflessione che viene sviluppata è 'L'Eucarestia e la comunione ecclesiale'. L'Eucarestia crea comunione ed educazione alla comunione, essa non può essere soggetta all'arbitrio di singoli, ma tutti insieme i discepoli del Signore devono intraprendere un cammino ecumenico. Al 'decoro della celebrazione Eucaristica' è dedicato il quinto capitolo. La Messa deve sottolineare la gioia che tutti raccoglie attorno al dono dell'Eucaristia. Il sesto capitolo, 'Alla scuola di Maria, donna Eucaristica' si sofferma con originale attualità sulla realtà che la madre di Gesù diventa il primo tabernacolo: l'Eucarestia viene data ai credenti affinché la loro vita sia un perenne Magnificat alla Santissima Trinità.