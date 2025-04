Giuseppe Benedetto Cottolengo viene dichiarato Beato: 29 aprile 1917

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 29 aprile 1917 Giuseppe Benedetto Cottolengo viene dichiarato Beato da Papa Benedetto XV. Giuseppe Cottolengo è il fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza.

Nasce il 3 maggio 1786 a Bra ed è il primogenito di 12 figli. Fin dalla fanciullezza dimostra grande sensibilità per i poveri. Sceglie la via del sacerdozio e compiuti gli studi è ordinato sacerdote l'8 giugno 1811. Successivamente si trasferisce a Torino. Dove nel 1816 si laurea in teologia presso la Regia Università. Due anni dopo è nominato Canonico e viene aggregato al gruppo di sacerdoti teologici addetti alla chiesa del Corpus Domini di Torino. Cottolengo trascorre serenamente quel periodo e si distingue per il suo impegno nel predicare, nel confessare e per la dedizione ai poveri.

Negli anni tra il 1822 e il 1827 Giuseppe Benedetto Cottolengo ricerca un nuovo modo di vivere la sua vocazione sacerdotale e si distacca dagli interessi materiali. La meditazione della biografia di San Vincenzo de' Paoli lo conduce poi ad una maturazione della sua dimensione umana e spirituale.Il Cottolengo sente poi l'urgenza interiore di creare un ricovero dove potessero essere accolti e soddisfatti i bisogni assistenziali che non trovano risposta altrove. Il 27 aprile 1832 fonda, con l'aiuto del dottor Lorenzo Granetti, la 'Piccola Casa della Divina Provvidenza, più comunemente conosciuta col nome del suo fondatore: Cottolengo. Giuseppe Benedetto diede inoltre vita ad alcune famiglie religiose: L'Istituto religioso delle suore, i fratelli e la società dei sacerdoti a lui intitolati. Il Santo vede nei poveri l'immagine più amabile di Gesù e non dimentica mai di servirli con rispetto e stima; riservando un speciale affetto per i più indifesi. Giuseppe Benedetto Cottolengo morì di febbre tifoide il 30 aprile 1842. Per le sue opere e per la sua dedizione ai diseredati fu proclamato Santo dalla Chiesa Cattolica il 19 marzo 1934 da Papa Pio XI.