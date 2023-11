Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Guglielmo comprende che ciò avviene per effetto di raggi invisibili da lui chiamati raggi X, perché sconosciuti. Rimane celebre la radiografia, fatta da Roentgen, alla mano sinistra della moglie. Il test con la mano della consorte mostra che il corpo umano è trasparente ai raggi X, ad eccezione dello scheletro.La scoperta dei raggi X, fondamentale per i successivi studi sulla radioattività, vale a Guglielmo Roentgen il Nobel per la Fisica nel 1901. Roetgen dona il premio in denaro alla sua Università; rifiuta inoltre di brevettare la sua scoperta per motivi morali. Guglielmo non vuole nemmeno che le sue radiazioni prendano il suo nome, anche se questo avviene indipendentemente dalla sua volontà.