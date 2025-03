Guida all’acquisto di un tablet: tutto quello che devi sapere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I tablet fanno ormai parte della vita privata e professionale di un gran numero di persone. Nati intorno al 2000 e diffusi su larga scala a partire dal 2010, questi nuovi dispositivi hanno conquistato il cuore del pubblico grazie al mix perfetto di comodità, portabilità, prestazioni e funzionalità. Ad oggi sul mercato sono presenti tantissimi modelli differenti e altrettante sono le offerte su tablet online, che è possibile analizzare attentamente e confrontare per trovare quella più adatta a sé. Questa grande disponibilità tuttavia può confondere e rendere la scelta del dispositivo un'impresa complessa. Proviamo, quindi, a semplificarla in questa breve guida.



Esigenze e budget

La prima cosa da valutare quando si decide di acquistare un tablet è ovviamente il budget che si vuole investire, anche in base all’uso e alle specifiche esigenze che si hanno.

Display e risoluzione

In commercio esistono infatti modelli per ogni fascia di prezzo, quindi la scelta è piuttosto vasta e copre tutti i possibili range di spesa.Si va, infatti, dai più basici ed economici, adatti alla pura navigazione online e per un utilizzo leggero (guardare film e serie tv, leggere notizie, ascoltare musica, chattare con amici e parenti, ecc.) a dispositivi premium di alta gamma, che hanno caratteristiche avanzate e sono ideali soprattutto in ambito lavorativo e professionale.Chi cerca buone prestazioni a un prezzo accessibile può invece puntare su tablet di fascia media, ottimi per l’intrattenimento e per svolgere alcune attività semplici. Anche il sistema operativo gioca un ruolo cruciale sul prezzo finale, quindi è da selezionare con estrema attenzione.Il cuore di ogni tablet è il display, che può avere dimensioni differenti che vanno dai 7 fino anche ai 13 pollici.

Prestazioni e memoria

I più piccoli (con schermo minore di 23 cm), essendo leggeri e maneggevoli, garantiscono la massima portabilità, mentre i modelli più grandi (schermo sopra i 25 cm) hanno peso e dimensioni maggiori e rappresentano una valida alternativa ai notebook, ma devono essere custoditi con cura per evitare possibili danni.Fondamentale anche valutare luminosità e contrasto dello schermo, così come la risoluzione (più è alta, maggiore è la nitidezza delle immagini) e la densità di pixel (ppi), che definisce i dettagli.Tre sono invece le tecnologie costruttive del pannello più diffuse: LCD IPS (ottima visibilità e colore, ma spessore e consumo energetico tendenzialmente elevato), AMOLED (colori vividi, pannelli sottili e bassi consumi energetici, ma meno visibile) e Super AMOLED (minimi consumi energetici e visione perfetta).Sono due i fattori da valutare per comprendere il livello di prestazioni che può raggiungere un tablet. Il processore, centro del dispositivo, che garantisce fluidità e velocità e la RAM, memoria del sistema, che supporta il processore nella gestione delle applicazioni.Importante guardare con attenzione la quantità della memoria interna, che ospita il sistema operativo, le app e i dati, e deve essere almeno superiore ai 32 GB per essere valida, e optare per un tablet con slot per schede di memoria espandibile.Da considerare anche la batteria, che deve avere una buona capacità per ottenere un’ottima autonomia del dispositivo e la presenza del Wi-Fi, per avere connessione a Internet. Infine, attenzione anche al livello della fotocamera posteriore e anteriore e dell’audio.