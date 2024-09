Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una delle esibizioni più famose di Happy Birthday to you fu quella di Marilyn Monroe al Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy nel maggio del 1962.Nel 2010, il direttore di musica classica Zubin Mehta diresse l'orchestra che suonò variazioni di Happy Birthday to you nello stile di vari compositori di musica classica. Anche i Beatles contribuirono a rendere famosa la canzone che augura buon compleanno: fu registrata nel 2013 nell'album On Air. Il 5 agosto 2013, nel primo anniversario dell'atterraggio su Marte, gli ingegneri della NASA, poi, cantarono la famosa canzone.Happy Birthday to you è un motivetto talmente noto, comune, e di continuo utilizzo e sembra che sia sempre esistito. La famosa canzone viene ora cantata in ogni festa di compleanno che si rispetti.