Henry Ford introduce la catena di montaggio: 7 ottobre 1913

Il 7 ottobre 1913, a Dearbon, negli Stati Uniti, Henry Ford introduce la catena di montaggio. Per la produzione delle sue automobili Ford T., vengono utilizzati dei nastri trasportatori, che portano con sé il principio della divisione dei ruoli. Ogni operaio ha potuto così assemblare un unico pezzo, tramite movimenti ripetitivi e meccanici.
La Ford Modello T., prodotta solamente nel colore nero, è robusta e spaziosa. L'industriale vuole creare un veicolo accessibile a tutti: è però necessario diminuire i costi e i tempi di produzione. Introducendo la catena di montaggio, nel ciclo produttivo, ha permesso di abbattere i costi di fabbrica. Henry Ford riesce anche ad aumentare lo stipendio dei suoi operai e a diminuire le loro ore lavorative. La catena di montaggio ha cambiato il modello industriale, con dei riflessi sociali, politici e culturali, ha permesso di produrre in serie e ha posto le basi per la nascita della società dei consumi.
Il lavoro ripetitivo e meccanico richiesto agli operai dell'epoca ha provocato però alienazione e disturbi motori negli operai stessi. Le problematiche connesse all'utilizzo delle catene di montaggio sono state rese celebri anche dal famoso film di Charlie Chaplin, 'Tempi moderni'. Oggi l'Impiego della robotica per svolgere operazioni maggiormente ripetitive o pericolose, ha ridotto notevolmente gli aspetti negativi correlati alla produzione in serie.
