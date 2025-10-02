Il 2 ottobre è la ricorrenza Liturgica degli Angeli Custodi. Gli Angeli sono esseri spirituali incaricati di accompagnare e guidare ogni persona nel suo cammino di vita, dalla nascita fino alla morte, per aiutarla a compiere il bene e ad avvicinarsi a Dio.
Gli angeli non possono determinare le scelte individuali a causa del libero arbitrio, ma offrono ispirazioni e sostegno spirituale. Gli Angeli Custodi sono intercessori, orientano l'uomo verso la volontà divina e presentano le preghiere dei fedeli a Dio e ne ricevono le grazie per loro. Esiste una forte devozione verso gli Angeli Custodi in molti Paesi e nella vita di numerosi Santi.
La loro presenza può essere percepita non attraverso la vista, ma si può sentire la loro vicinanza con messaggi interiori, coincidenze e parole di altre persone. L'Angelo Custode è un dono di Dio, una presenza silenziosa che accompagna e protegge l'individuo.
Si legge nel Vangelo di Matteo: 'Guardate dal disprezzare uno di questi piccoli poiché vi dico che i loro Angeli contemplano il volto del Padre mio che è nei cieli'. La presenza degli Angeli Custodi è più facile percepirla osservando la sensibilità dei bambini che sono più ricettivi a manifestare la loro presenza.
La giornata degli Angeli custodi: 2 ottobre
