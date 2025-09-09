Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muore Lucio Battisti: era il 9 settembre 1998

Muore Lucio Battisti: era il 9 settembre 1998

Morì a Milano all'età di 55 anni, dopo una carriera leggendaria fatta di successi.

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Lucio Battisti, uno dei più grandi cantautori italiani, morì il 9 settembre 1998 a Milano all'età di 55 anni, dopo una carriera leggendaria fatta di successi. Lucio imparò a suonare la chitarra da solo, ma la sua famiglia non era molto d'accordo con le sue inclinazioni artistiche, tanto che il padre gli concesse un periodo di tempo di 2 anni per dimostrare le sue qualità. A Roma entrò a far parte, in qualità di chitarrista, dei 'I Campioni' gruppo che accompagnava in tournée Tony Dallara. Nel 1965 avvenne l'incontro che gli avrebbe cambiato la vita, quello con il paroliere Mogol.
Insieme iniziarono a scrivere e a compore le canzoni che entreranno a far parte della storia.
Nel 1969 Battisti partecipò al Festival di Sanremo con 'Un'avventura' e nello stesso anno cantò 'Fiori rosa, fiori di pesca' durante la trasmissione televisiva (Speciale per voi), dove conduceva un giovane Renzo Arbore. Con la stessa canzone, Battisti vinse il Festival Bar l'anno seguente.
Attraverso le sue canzoni Lucio raccontava della vita di tutti I giorni, ma lo faceva con grande capacità interpretativa e comunicando forti emozioni.
Nel 1972 andò in onda l'unico duetto tra Battisti e Mina, accompagnati da una band di 5 musicisti. Furono 8 minuti rimasti nella storia della musica leggera: Insieme, Io e te da soli, Eppur mi son scordato di te, Emozioni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata mondiale dei mancini: 13 agosto

Giornata mondiale dei mancini: 13 agosto

La giornata mondiale del Never give up: 18 agosto

La giornata mondiale del Never give up: 18 agosto

Giornata mondiale della zanzara: 20 agosto

Giornata mondiale della zanzara: 20 agosto

La notte di San Lorenzo: le stelle cadenti del 10 agosto

La notte di San Lorenzo: le stelle cadenti del 10 agosto

Articoli Recenti Muore Mike Bongiorno: 8 settembre 2009

Muore Mike Bongiorno: 8 settembre 2009

Giornata Cooperazione Internazionale a sostegno delle forze di Polizia: 7 settembre

Giornata Cooperazione Internazionale a sostegno delle forze di Polizia: 7 settembre

La giornata mondiale della lettura: 6 settembre

La giornata mondiale della lettura: 6 settembre

Tutela minoranza linguistica tedesca, firma accordo De Gasperi-Gruber: 5 settembre 1946

Tutela minoranza linguistica tedesca, firma accordo De Gasperi-Gruber: 5 settembre 1946