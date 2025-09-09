Muore Lucio Battisti: era il 9 settembre 1998

Lucio Battisti, uno dei più grandi cantautori italiani, morì il 9 settembre 1998 a Milano all'età di 55 anni, dopo una carriera leggendaria fatta di successi. Lucio imparò a suonare la chitarra da solo, ma la sua famiglia non era molto d'accordo con le sue inclinazioni artistiche, tanto che il padre gli concesse un periodo di tempo di 2 anni per dimostrare le sue qualità. A Roma entrò a far parte, in qualità di chitarrista, dei 'I Campioni' gruppo che accompagnava in tournée Tony Dallara. Nel 1965 avvenne l'incontro che gli avrebbe cambiato la vita, quello con il paroliere Mogol.

Insieme iniziarono a scrivere e a compore le canzoni che entreranno a far parte della storia.

Nel 1969 Battisti partecipò al Festival di Sanremo con 'Un'avventura' e nello stesso anno cantò 'Fiori rosa, fiori di pesca' durante la trasmissione televisiva (Speciale per voi), dove conduceva un giovane Renzo Arbore. Con la stessa canzone, Battisti vinse il Festival Bar l'anno seguente.

Attraverso le sue canzoni Lucio raccontava della vita di tutti I giorni, ma lo faceva con grande capacità interpretativa e comunicando forti emozioni.

Nel 1972 andò in onda l'unico duetto tra Battisti e Mina, accompagnati da una band di 5 musicisti. Furono 8 minuti rimasti nella storia della musica leggera: Insieme, Io e te da soli, Eppur mi son scordato di te, Emozioni.

