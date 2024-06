Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La loro invenzione, mezzo aeronautico funzionante grazie all'aria calda, fu il primo aeromobile a portare un essere umano in cielo.Joseph costruì un contenitore, servendosi di un sottile foglio di legno e un tessuto, poi lo mise sopra un falò e l'oggetto si alzò in volo fino a toccare il soffitto.Joseph allora coinvolse il fratello Jacques e lo convinse a costruire un primo aereostato ad aria calda e poi il 4 giugno 1783 avvenne la prima dimostrazione del volo in mongolfiera.Il volo compì 2 chilometri e durò 10 minuti raggiungendo l'altitudine di 2mila metri.Quell'aereomobile trasportò un essere umano in cielo.Il primo volo in mongolfiera celebrò l'ingegnosità e la creatività umana, ma soprattutto il coraggio di fronte ad imprese apparentemente impossibili e tutto ciò per realizzare uno dei sogni più antichi dell'essere umano: volare.