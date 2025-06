I Giochi Paralimpici vengono abbinati ai giochi Olimpici: 19 giugno 2001

Il 19 giugno i giochi Paralimpici vengono abbinati ai giochi Olimpici, da allora sono diventati uno dei più grandi eventi sportivi del mondo, con la loro spinta verso l'inclusione sociale.

Il motto Paralimpico è 'Spirit in motion', ovvero spirito in movimento, ed esprime il carattere del movimento così come le performance di alto livello degli atleti paralimpici; inoltre esprime la forte volontà di ogni atleta disabile. I giochi Paralimpici sono l'equivalente dei Giochi Olimpici per chi ha disabilità fisiche.

Attualmente gli sport paralimpici approvati ufficialmente sono 28: 22 per i giochi estivi e 6 per i giochi invernali. Alcune prove sono adatte ai disabili fisici, come il rugby in carrozzina o il volley seduto; altre sono adatte per i non vedenti, come il calcio per ciechi o la corsa con una guida. Tre discipline anche aperte ai disabili mentali: il nuoto, l'atletica e il tennis da tavolo.