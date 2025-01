I Re Magi fanno visita a Gesù: la festa della Epifania

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il significato della ricorrenza, secondo la religione Cattolica è quello della manifestazione di Gesù come Dio. Secondo il vangelo di Matteo i Magi sarebbero stati saggi astrologi, che seguendo una stella, giunsero da Oriente per adorare il Bambino Gesù, 'Il Re dei Giudei'. Il loro numero è incerto e sarebbe fatto derivare dai doni che portarono al Santo Bambino: l'oro, che ne omaggiava la regalità; l'incenso, che ne omaggiava la divinità e la mirra che anticipava la sua Passione.In tutti i presepi, il giorno dell'Epifania, le tre statuette dei Magi, rappresentate con in mano i loro doni, vengono spostate di fronte alla Natività.Il 6 gennaio viene festeggiata anche la festa della befana. Dapprima condannata come festa pagana, venne poi accolta dal Cattolicesimo. Quella della Befana è una figura altamente simbolica, a partire dalla sua vecchiaia, che rappresenta il vecchio anno ormai trascorso. I doni che distribuisce, l'anziana signora, sono per lo più dolcetti, da infilare nelle calze vicino al camino, e carbone per chi è stato più 'cattivo' ( ma anche questo, ormai, esiste solo in versione zuccherata).