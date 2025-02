Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Soraya era figlia di un ambasciatore d'Iran della Repubblica Federale tedesca. Ricevette un'educazione persiana ed europea in prestigiosi collegi svizzeri.Ad un evento a Londra conobbe la sorella gemella dello Scià di Persia, che vide la potenzialità della ragazza come consorte del fratello. Tramite la sorella, Soraya conobbe lo lo Scià e subito sfociò una grande passione tra i due. All'età di 19 anni Soraya sposò lo Scià, era il 12 febbraio 1951.Si accorse però che la vita a palazzo era difficile e faticosa; lo stile di vita a corte era ben lontano da quello che aveva conosciuto in Europa. A complicare la situazione vi era la notevole pressione che subiva dalla famiglia imperiale, ansiosa di veder assicurato un erede al trono.

Soraya non riusciva a dare un figlio al sovrano, e lo Scià era pronto ad abdicare in favore del fratello, pur di non perdere l'amore della sposa.Senza successo Soraya si affidò alle cure dei migliori medici nel tentativo di diventare madre. La principessa per questo motivo cadde in una grave depressione e lo stesso sposo, affranto diede l'annuncio della fine del loro matrimonio il 6 aprile 1959.Dopo il divorzio la principessa dell'Iran si trasferì in Francia e intraprese la carriera di attrice. Recitò nel film 'I tre volti' (1965) accanto ad Alberto Sordi dove conobbe e si innamorò del regista Franco Indovina. La loro relazione durò fino alla tragica morte del regista avvenuta nel 1972 in un incidente aereo. La depressione di Soraya, dopo la morte di Indovina andò peggiorando. Morì a Parigi all'età di 69 anni e venne seppellita a Monaco accanto ai suoi famigliari.