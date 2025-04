Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 15 aprile è la Giornata Mondiale dell'arte. Ogni anno le celebrazioni di questa Giornata contribuiscono a rafforzare i legami tra creatività e la società, incoraggiano una maggiore consapevolezza della diversità delle espressioni artistiche ed evidenziano il contributo degli artisti allo sviluppo sostenibile.

L'arte alimenta la creatività e la diversità culturale di tutti i popoli, svolgendo un ruolo di fondamentale importanza nei rapporti tra gli Stati. La Giornata Mondiale dell'arte ci ricorda che l'arte può unire anche nei momenti più difficili. Il potere dell'arte di avvicinare le persone, di curare e condividere. L'architettura, la scultura, la pittura, la musica, la poesia sono forme di quella che comunemente chiamiamo arte. L'arte è quella attività che produce il bello, che contagia e che è capace di suscitare nell'uomo quel sentimento di gioia nella comunione con l'artista e con gli altri che contemplano la stessa opera d'arte. In questo modo l'arte può stimolare la convivenza pacifica e può contribuire a sopprimere la violenza, facendo in modo che i sentimenti di fratellanza e amore per il prossimo diventino sentimenti abituali e istintivi in tutti.