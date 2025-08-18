Il 19 agosto si festeggia la Giornata Mondiale dell'aiuto umanitario

La Giornata Mondiale dell'aiuto Umanitario si festeggia il 19 agosto, per ricordare il bombardamento al Canal Hotel di Baghdad, in Irak, avvenuto il 19 agosto 2003.

A causa dell'attentato a Baghdad persero la vita 22 persone tra cui anche l'alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Sergio Vieira.

L'attacco del 29 agosto è stato uno dei più letali nella Storia delle Nazioni Unite ed è stata la prima volta che un'organizzazione umanitaria internazionale è stata presa di mira.

Gli operatori umanitari forniscono assistenza sanitaria, riparo, cibo, protezione, in aree di crisi ed emergenza. Umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza sono i principi fondamentali su cui si basa l'aiuto umanitario.



Il lavoro degli operatori umanitari è un lavoro ad alto rischio: Gaza oggi è il luogo più pericoloso al mondo. Gli aiuti vengono usati come arma da parte delle autorità israeliane. Milioni di dollari di cibo, medicine e acqua sono bloccati nei magazzini in Giordania e in Egitto, mentre a Gaza i palestinesi stanno morendo di fame.Gli operatori umanitari, nei contesti di conflitto, cercano di raggiungere tutte le popolazioni vulnerabili, soccorrendo specialmente i bambini e le bambine ovunque essi si trovino.