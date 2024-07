Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La prima passeggiata lunare è stata trasmessa in diretta televisiva per un pubblico mondiale. Gli astronauti hanno piantato assieme la bandiera degli Stati Uniti e poi ricevono una chiamata del Presidente Nixon, egli stesso ha definito quel collegamento 'La più storica chiamata mai fatta dalla casa Bianca'.Il terzo membro dell'equipaggio, Michael Collins, pilota del modulo di comando rimane in orbita lunare mentre gli altri due sono in superficie. Ventuno ore e mezzo, dopo l'allunaggio i tre astronauti si riuniscono e Collins pilota il modulo di comando nella traiettoria di ritorno verso la Terra. La missione termina il 24 luglio, con l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico.