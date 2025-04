Il 22 aprile 1975 il parlamento italiano approva il nuovo diritto di famiglia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 22 aprile 1975 dopo un tormentato iter parlamentare viene approvata la riforma che modifica il diritto di famiglia.

Tra le modifiche sostanziale apportate vi furono:

-Il passaggio dalla potestà del marito alla potestà condivisa dei coniugi.

-Si passa dalla potestà maritale all'uguaglianza tra i coniugi.

-Il patrimonio di famiglia è condiviso secondo la comunione dei beni.

-I figli nati dal matrimonio acquistano gli stessi diritti dei cosiddetti 'legittimi'.

Questa riforma rappresenta un fatto politicamente rilevante e traduce in legge positiva quello che era un dettato della costituzione. La legge italiana sulla famiglia si colloca ora tra le più avanzate e civili che regolano il matrimonio. La famiglia non è più vista come piramide, che ha al vertice il marito 'capo' e monarca assoluto e finiscono le discriminazioni tra bambini. E' comunqnue evidente che la nuova legge sulla famiglia dà alle donne nuovi diritti, ma la parità è ancora lontana.