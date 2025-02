Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 26 febbraio è la giornata Mondiale del Pistacchio. Una porzione di Pistacchi al giorno è un vero toccasana: diuretici, anticolesteroli, antinfettivi e antiansia, i pistacchi non fanno ingrassare, anzi possono aiutare a dimagrire grazie alla grande quantità di fibre e al grande senso di sazietà che offrono.

Il Pistacchio è gradevole e, per il suo sapore aromatico, è ricercato in pasticceria, in gelateria e per aromatizzare molte vivande. L'olio estratto dal Pistacchio trova anche applicazione in dermatologia e cosmesi, grazie alle sue notevoli doti emollienti e ammorbidente.



A Bronte, alle pendici dell'Etna, dove ci si può immergersi nell'autentica bellezza siciliana ed esplorare il territorio vulcanico, è bello assaporare il 'Pistacchio di Bronte'. A Bronte il prezioso seme viene chiamato 'frastuca', questo nome deriva dal termine arabo 'fustaq' cono cui si indica l'albero di Pistacchio.'L'oro verde' era noto e coltivato dalle popolazioni orientali già dal III secolo a.C. come pianta dai principi curativi. Molte sono le specie di Pistacchio, in diverse aree, ma quella presente a Bronte è tra le più pregiate ed è originaria dell'antica Persia.