Il 26 marzo 1927 prende il via la prima Mille Miglia; si tratta di una lunga corsa automobilistica, lungo le strade non asfaltate che mettono a dura prova vetture e piloti. L'esordio di tale evento stupisce l'Italia intera: il passaggio delle macchine attira molti tifosi. La prima coppa della Mille Miglia dà anche il via alla grande epopea della gara della velocità, poi amata in tutto il mondo.

Tra gli scopi della corsa automobilistica c'è quello di dimostrare che, con le automobili in vendita nel nostro Paese, si può viaggiare a medie elevate con una certa sicurezza e regolarità. Il compito della competizione non è solo quello competitivo ma anche una funzione sociale e turistica. Le prime due macchine, che dopo quasi 17.000 km, tagliano il traguardo per prime, accolte da un pubblico numerosissimo, sono le Lambda della squadra Lancia seguite dalla O.M. 665 Superba di Nando Minoja e Giuseppe Morandi. Sono loro le tre vetture a trionfare, tagliando il traguardo in 21 ore 4 minuti e 48 secondi con una media di 77,238 Km/h.