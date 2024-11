Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel suo breve periodo di regno, Tutankhamon riportò la capitale dell'Egitto a Tebe e creò la stele della restaurazione in cui venne inciso il racconto di come ristabilì il culto del dio Amon. Quel faraone bambino, così potente anche nel nome che significa 'Immagine vivente di Amon' non godeva di buona salute. Una Tac eseguita bel 2005 ha rivelato che a ucciderlo, dopo una caduta fu una infezione al femore sinistro. Nell'antico Egitto, anche se un faraone moriva all'improvviso, si avevano 70 giorni per riempire il sepolcro a lui destinato, con oggetti che potevano essergli utili nell'aldilà. A fianco del corpo di Tutankhamon furono trovati tesori ma anche vasi contenenti erbe medicinali. Nella tomba è stata trovata anche una barca che, secondo gli egizi, Tutankhamon avrebbe usato per viaggiare nell'aldilà. Oggi tutti i reperti sono conservati nel museo del Cairo. La scoperta della tomba di Tutankhamon è la più famosa della storia dell'egittologia; si tratta di una delle poche sepolture dell'antico Egitto pervenutaci quasi intatta, l'unica di un sovrano.