Il 28 novembre 1954 muore Enrico Fermi

Diventato professore alla Columbia University; dove le sue ricerche sono finalizzate alla produzione dell'energia atomica e ha realizzato la prima catena di fissione nucleare controllata.Durante la seconda guerra mondiale, Fermi, lavora alla progettazione della bomba atomica e successivamente, per motivi etici si oppone al progetto della bomba all'idrogeno.Dopo la guerra, Diventato direttore del nuovo Institute of Nuclear Studies dell'Università di Chicago, lo raggiungono studenti da ogni parti del mondo.La sua carriera viene interrotta dalla morte prematura causata da una malattia incurabile. Ogni anno, per onorare la sua memoria, viene assegnato 'L'Enrico Fermi Award' alla personalità che maggiormente si sia dedicata per lo sviluppo, l'impiego e il controllo dell'energia atomica.