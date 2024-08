Il 31 agosto 1980 nasce a Danzica Solidarnosc

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La protesta sociale di Solidarnosc incarnava le speranze di milioni di polacchi per una vita più dignitosa e migliore. Il sindacato, con a capo Lech Wakesa, risvegliò enormi aspirazioni alla libertà e all'autogoverno: ha insegnato alle persone ad organizzarsi e ad esprimere i propri pensieri e desideri.Il messaggio di Solidarnosc, dopo 9 anni dalla sua costituzione, permise alla Polonia di essere il primo Paese a rovesciare il sistema comunista in Europa.

La protesta iniziò il 17 agosto: i lavoratori decisero di scioperare e non lasciare i cantieri navali; venne poi eletto un comitato sindacale con Lech Walesa in prima linea. Gli scioperi si diffusero poi in tutto il Paese e il 30 agosto 1980 700.

000 persone scioperarono in 700 fabbriche. Venne formulato un elenco di 21 richieste comuni a tutte le fabbriche.

Le rivendicazioni non erano limitate all'aspetto puramente economico.

La richiesta più importante e fondamentale era la seguente: 'Accettazione di sindacati liberi e indipendenti dal partito e dai datori di lavoro....'

Si prevedeva pertanto il rispetto dei diritti: libertà di parola e accesso ai mass media, fino a quel momento controllati dal partito. Si chiese anche il rilascio di tutti i prigionieri politici e il miglioramento delle condizioni di vita della società. Nei Paesi occidentali il movimento, nato in Polonia, suscitò simpatia. Speranze ed entusiasmo.

Il 4 giugno 1989 si tennero in Polonia, le prime elezioni parzialmente libere, che portarono una grave sconfitta dei comunisti al potere.

I candidati sostenuti da Solidarnosc vinsero 99 seggi su 100 al Senato e nacque pertanto il primo governo non comunista nella storia della Polonia del dopoguerra.