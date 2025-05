Il 6 maggio 1973 in USA inizia l'inchiesta delo scandalo Watergate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Lo scandalo Watergate è un evento decisivo nella storia recente americana che vide protagonista il presidente Richard Nixon e i cronisti del Washington Post. Dal 1979, a causa della crisi economica che si sviluppò negli USA, l'economia era in recessione con una disoccupazione in crescita. Nixon attuò provvedimenti radicali: per 90 giorni furono bloccati prezzi, salari e affitti, su molti beni d'importazione fu innalzata una barriera doganale. Col tempo il risanamento economico risultò effimero, con grande svalutazione del dollaro.

Alla vigilia della campagna elettorale del 1972 Nixon era in una posizione difficile. Tra la crisi economica e la guerra in Vietnam e si poteva immaginare una grossa battaglia con il partito democratico.

Per questa occasione fu creata un'organizzazione elettorale, dotata di un servizio segreto che schedava i rivali politici e compilava dossier riservati. Vennero anche sorpresi funzionari del partito repubblicano mentre cercavano documenti segreti e piazzavano microfoni nella sede del Partito democratico. Questo fatto diventò di dominio nazionale dopo la rielezione di Nixon grazie all'inchiesta di due giovani cronisti del Washington Post.

Vennero scoperti finanziamenti illeciti da parte di Nixon durante la campagna elettorale. Ciò portò la fine della carriera politica di Nixon: l'aver mentito alla nazione significava aver rotto il rapporto di fiducia tra Presidente e cittadini. La Camera di Giustizia dichiarò l'impeachment con l'accusa di abuso di ufficio e Nixon l'8 agosto 1974 preferì dimettersi, primo Presidente della storia americana.