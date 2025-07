Il Dollaro diventa la valuta unica degli Statui Uniti: 6 luglio 1785

Il dollaro venne unanimemente scelto, dal Congresso degli Stati Uniti, come unità monetaria negli USA il 6 luglio 1785. Il dollaro Statunitense è la valuta più utilizzata al mondo; uno degli aspetti più rivoluzionari della nuova valuta è la sua decimalizzazione: il dollaro e diviso in 100 centesimi e ciò semplifica i calcoli e rende più facile l'uso quotidiano.

Il simbolo per indicare il Dollaro Americano è $ ed è utilizzato come valuta standard per il commercio e la finanza mondiale. Oggi il Dollaro è la valuta di riserva più importante al mondo: è comunemente utilizzato come moneta di scambio per le transazioni internazionali fra i vari Paesi.

Questo significa che quando due paesi devono effettuare operazioni finanziarie l'un con l'altro molto spesso usano il Dollaro Americano per l'acquisto di beni e/o servizi, saldare i debiti internazionali o per effettuare investimenti. Le principali ragioni per cui il Dollaro Americano è stato scelto come valuta di riferimento sono: la stabilità che il Dollaro e la forza dell'economia Statunitense.

Anche molte materie prime come i petrolio. Il Gas oppure l'oro e altre risorse naturali son prezzate in Dollari nelle diverse borse mondiali.

Il design delle banconote è delle monete americane ha subito un'evoluzione nel tempo, includendo simboli come L'Aquila calva e la piramide con l'occhio onniveggente. Il Dollaro è detenuto dalle banche centrali di tutto il mondo ed è punto di riferimento per molte altre valute consolidando il suo ruolo cruciale nell'economia globale.