Accadde oggi
05 dicembre 2025
2 minuti di lettura
Il 'grande smog' colpisce Londra: 5 dicembre 1952
L'esposizione degli agenti inquinanti fu devastante sulla salute dei londinesi
La PressaIl 5 dicembre, il 'Grande Smog' colpì Londra, avvolgendo la città di una coltre di nebbia densa e maleodorante per cinque giorni, dal 5 al 9 dicembre. Quasi nessuno, in un primo momento sembrò farci molto caso, e la prima giornata scorse non troppo diversamente dalle precedenti. I cittadini cominciarono a preoccuparsi quando la nebbia si fece ulteriormente fitta e densa, la visibilità ridotta al minimo e, soprattutto iniziarono ad aumentare i casi di crisi respiratorie connessi ad arresti cardiaci.Nei successivi 5 giorni su Londra calò, vicino al suolo, un misto di nebbia e fumi.A causare il disastro che costò la vita a 12.000 persone furono vari fattori: il grande inquinamento atmosferico, che dipendeva dall'impiego smodato del carbone come combustibile industriale; in aggiunta una fase anticiclonica di alta pressione che non permise alle sostanze nocive presenti nell'aria di disperdersi. Tutto ciò congestionò la città e provocò la catastrofe che oggi si ricorda col nome 'Di grande smog di Londra'.Dobbiamo ricordare che Londra era una città industriale e lungo il Tamigi un tempo sorgevano stabilimenti e centrali elettriche che si servivano di carbone. Complici le rigide temperature, anche i cittadini alimentavano a carbone i propri impianti di riscaldamento.
