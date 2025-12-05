Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il 'grande smog' colpisce Londra: 5 dicembre 1952

Il 'grande smog' colpisce Londra: 5 dicembre 1952

L'esposizione degli agenti inquinanti fu devastante sulla salute dei londinesi

2 minuti di lettura
Il 5 dicembre, il 'Grande Smog' colpì Londra, avvolgendo la città di una coltre di nebbia densa e maleodorante per cinque giorni, dal 5 al 9 dicembre. 

Quasi nessuno, in un primo momento sembrò farci molto caso, e la prima giornata scorse non troppo diversamente dalle precedenti. I cittadini cominciarono a preoccuparsi quando la nebbia si fece ulteriormente fitta e densa, la visibilità ridotta al minimo e, soprattutto iniziarono ad aumentare i casi di crisi respiratorie connessi ad arresti cardiaci.

Nei successivi 5 giorni su Londra calò, vicino al suolo, un misto di nebbia e fumi.

A causare il disastro che costò la vita a 12.000 persone furono vari fattori: il grande inquinamento atmosferico, che dipendeva dall'impiego smodato del carbone come combustibile industriale; in aggiunta una fase anticiclonica di alta pressione che non permise alle sostanze nocive presenti nell'aria di disperdersi. Tutto ciò congestionò la città e provocò la catastrofe che oggi si ricorda col nome 'Di grande smog di Londra'.

Dobbiamo ricordare che Londra era una città industriale e lungo il Tamigi un tempo sorgevano stabilimenti e centrali elettriche che si servivano di carbone. Complici le rigide temperature, anche i cittadini alimentavano a carbone i propri impianti di riscaldamento.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Al di là del caos generato dallo smog, Londra fu al centro di disagi di ogni tipo.

Gli aerei in partenza vennero bloccati e quelli in arrivo deviati in aeroporti di altre città. Ci furono decine di incidenti, ospedali affollati e persino incremento di rapine. Soprattutto, l'esposizione degli agenti inquinanti fu devastante sulla salute dei londinesi.

Il disastro portò alla promulgazione del Clean Air Act nel 1956, una legislazione che indusse importanti cambiamenti per ridurre l'inquinamento attraverso l'incentivazione dell'uso dei combustibili più puliti e lo spostamento delle centrali elettriche.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti La festa di San Martino: 11 novembre

La festa di San Martino: 11 novembre

Muore Enzo Biagi: 6 novembre 2007

Muore Enzo Biagi: 6 novembre 2007

Giornata Internazionale contro la violenza a scuola: 7 novembre

Giornata Internazionale contro la violenza a scuola: 7 novembre

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Articoli Recenti Viene fondato il giornale Avvenire: 4 dicembre 1968

Viene fondato il giornale Avvenire: 4 dicembre 1968

Giornata delle Persone con disabilità: 3 dicembre

Giornata delle Persone con disabilità: 3 dicembre

Nasce Gianni Versace: 2 dicembre 1946

Nasce Gianni Versace: 2 dicembre 1946

Viene inaugurato il museo d'Orsay: 1 dicembre 1986

Viene inaugurato il museo d'Orsay: 1 dicembre 1986