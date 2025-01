Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il discorso e l'arrolamento di volontari fu considerato provocatorio dall'Austria, che dette inizio alla seconda guerra dell'indipendenza italiana. Cavour però aveva stipulato patti segreti tra Piemonte e Francia, che prevedevano un intervento francese al fianco del Piemonte in caso di aggressione da parte austriaca. Gli echi del discorso intanto, accesero la miccia in tutta la Penisola: i lombardi manifestavano il loro entusiasmo, mentre i volontari passarono il Ticino per unirsi all'esercito sabaudo. Nella seconda guerra d'indipendenza, Torino poté disporre di 63.000 uomini e Vittorio Emanuele II prese il comando dell'esercito. L'imperatore austriaco, Francesco Giuseppe, varcò il Ticino e puntò sulla capitale piemontese.Grazie al supporto francese, il corpo d'armata nemico fu sbaragliato presso Magenta e i franco-piemontesi entrarono a Milano l'8 giugno 1859. Contemporaneamente i volontari comandati da Giuseppe Garibaldi occuparono rapidamente Como, Bergamo, Varese e Brescia. Le forze asburgiche si ritirarono dalla Lombardia, decisiva fu la Battaglia di Solferino e San Martino.La guerra si concluse con l'armistizio di Villafranca che pose le basi per l'annessione della Lombardia al Regno di Sardegna.