Il primo volo del Boeing 737: 9 aprile 1967

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Originalmente concepito nel 1964, il primo Boeing ha effettuato il suo primo volo il 9 aprile 1967, è poi entrato in servizio l'anno successivo con la compagnia aerea tedesca Lufthansa. Il Boeing 737 è un aereo di linea bireattore, a fusoliera stretta, prodotto dall'azienda statunitense Boeing. Col tempo il 737 si è espanso in una famiglia composta da 10 modelli commerciali, con una capacità variabile tra 85 e 215 passeggeri.

Nel 1990 la Boeing ha introdotto il 737 Next2 Generation, che presenta diverse modifiche e comprende 4 versioni: modelli che vanno dalla lunghezza di 31 a 42 metri. Ora il Boeing 737 è l'aereo più prodotto nella storia dell'aviazione; è talmente diffuso che nel 2006 è stimato ci fossero circa 1250 veivoli di questo tipo in volo contemporaneamente in tutto il mondo, mentre, in media ne decolla o atterra uno ogni 5 secondi. La popolarità del Boeing è dovuta alla versatilità, che gli consente di adattarsi a rotte e mercati diversi.