Il Regno d'Italia crea la Regia Aereonautica: 28 marzo 1923

Il 28 marzo 1923 il regio decreto del Regno d'Italia crea la Regia Aereonautica, una delle 3 forze armate, assieme al Regio esercito e alla Regia Marina. I suoi uomini verranno impiegati in varie guerre tra le quali la guerra d'Etiopia, quella civile spagnola e la seconda guerra mondiale.

Il 25 ottobre 1934 l'aereonautica venne assegnata al Generale Pier Ruggero Piccio. Il Generale volle rendere l'aereonautica un'arma all'altezza del compito; impose a tutti coloro che avevano richiesto di farne parte come piloti di prendere il brevetto relativo: Prescrisse poi un giorno prefissato in cui tutti gli aerei si levassero in volo.

Il 31 ottobre 1924 circa 300 tra areoplani e idrovolanti si diressero su Roma, per prendere parte a una parata schierandosi all'aeroporto di Roma-Centocelle. All'aeroporto il 4 Novembre (quinto anniversario della fine della prima guerra mondiale) venne consegnata la bandiera dell'arma Aereonautica. La Regia Aereonautica, nella metà degli anni 30, appariva come una delle migliori forze aeree sulla scena mondiale, grazie anche al successo del Caccia biplano Fiat CR32. Quando però entrò nella seconda guerra mondiale, il 10 giugno 1940, la Regia Aereonautica nonostante il positivo periodo interbellico e le due campagne in Etiopa e in Spagna, l'industria aeronautica italiana non era in grado di sostenere i livelli di produzione, di aerei, raggiunti da Gran Bretagna, Usa e Germania.