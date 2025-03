Il Sudafrica dice addio all'apartheid: 17 marzo 1992

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 17 marzo 1992 in Sudafrica si tenne un referendum storico: quello per porre fine all'apartheid. La votazione era aperta ai soli cittadini bianchi, ai quali venne fatta una semplice domanda: 'Appoggiate la continuazione del processo di riforme avviato dal Presidente dello stato e che mira al varo di una nuova costituzione che prevede la fine dell'apartheid?'.

Schierati per il sì erano il Partito del Presidente Kerk e il Partito Conservatore e l'estrema destra. Con il 68,7 di 'sì' si concluse l'odiosa politica di segregazione razziale istituita dal governo di etnia bianca.

L'apartheid consisteva nella separazione dei bianchi dai neri nei quartieri, nei mezzi e nelle strutture pubbliche ed era già stato dichiarato crimine internazionale dalle Nazioni Unite nel 1973 e poi inserito nella lista dei crimini contro l'umanità. La fine dell'apartheid è legata anche alla liberazione di Nelson Mandela avvenuta nel 1990 dopo 27 anni di prigionia e la sua successiva elezione a Capo dello Stato. Mandela divenne l'eroe di tutti coloro che si battevano per i diritti civili e la lotta ai pregiudizi. Oggi l'apartheid non esiste più; il Sudafrica è libero e democratico. Ancora, purtroppo, esistono le differenze sociali e continuano le discriminazioni in ogni parte del mondo.